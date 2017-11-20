 Aatıf ilk kez 11’de – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Aatıf ilk kez 11’de

    Aatıf ilk kez 11’de
    F.Bahçe'nin Faslı yıldızı Aatif, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Sarı- lacivertlilerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içinde etkin rol oynadı. Aatif, 61. dakikada ise yerini Soldado'ya bıraktı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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