Aatıf ilk kez 11’de

F.Bahçe'nin Faslı yıldızı Aatif, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Sarı- lacivertlilerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içinde etkin rol oynadı. Aatif, 61. dakikada ise yerini Soldado'ya bıraktı.