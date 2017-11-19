Son yılların en ilginç golü! Soldado...
Roberto Soldado bir açıldı, pir açıldı... Oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını öne geçiren golü atan Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Robeto Soldado, Sivasspor karşısında hat-trick yaptı
60. dakikada oyuna giren Soldado, 61'de ağları havalandırırken, bu golden önce ceza sahasında yaşanan karambol futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.
JANSSEN DİREKTE TOP SEKTİRDİ!
Janssen'in üst üste 2 kafa vuruşunda direkten dönen toplar Soldado'ya asist oldu... Giuliano'nun kullandığı kornerde Janssen kafayı vurdu. Direkten dönen topa Hollandalı golcü bir kez daha kafayı vurdu. Yine üst direğe çarpan topu önünde bulan Roberto Soldado, röveşata vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.
Bu gol Soldado'nun Fenerbahçe'deki ilk golü olarak tarihe geçti.
SOLDADO HAT TRİCK YAPTI!
77. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atan Soldado, 81. dakikada Giuliano'nun harika asistinde fileleri 3. kez havalandırdı ve geceyi hat-tric yaparak tamamladı.
4 YIL SONRA HAT TRİCK
Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.
İngiliz temsilcisi Tottenham forması giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 2013'te Rus temsilcisi Anzhi'yle oynanan maçta 3 gol atan Soldado, takımının 4-1'lik galibiyetinde başrol oynamıştı.
Soldado, lig maçlarında ise 5 yılı aşkın bir süre sonra "hat trick" sevinci yaşadı. İspanyol santrfor ülkesinde Valencia formasıyla 18 Mart 2012'de 3-0 kazandıkları Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atmıştı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
Son yılların en ilginç golü! Soldado... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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