Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a attığı 2. gol sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti. Ryan Babel, Soldado'nun 61. dakikada attığı gol sonrası 'OMG' (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:29
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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