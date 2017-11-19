Rıdvan Dilmen: Coşku cuma başladı

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk devresini yorumladı.



İşte Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe-Sivasspor maçına dair ilk 45 dakika yorumları:



Fenerbahçe'nin yüksek coşkusu cuma günü başladı. Beşiktaş'ın puan kaybı ve ardından Galatasaray'ın kaybetmesi... Hadi artık demişlerdir. Bu kayıplar 5 bin civarında seyirciyi de etkilemiştir. Aslında Volkan yedi golü, ama gol olmadı. Ziya müthiş kesti, hani deriz ya 'kalecinin bakışları arasında' diye Volkan baktı. Aatıf'ın biraz daha dışarıya kayması lazım. Çok kalabalığa dalıyor. Başakşehir'in kenar oyuncuları çizgide oynuyorlar. Elia ve Visca çizgiye basıyorlar. Fenerbahçe'de o şekilde alanı genişletmeli. Sivas gelmiyor, ama geldiğinde tehlikeli oldu. Bir kere geldi tehlike yarattı. Aykut Hoca'nın değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Eğer skor avantajım var deyip rölantiye alırsa, önde baskıdan vazgeçerse sıkıntı yaşar. Hocanın tempoyu düşürmeden, ikinci yarıya başlamalarını istemesi lazım. Gerekirse 15-20 dk tempolu oynayın, yorulan çıksın demeli.