İlkelerimin dışına çıktım
Kocaman: Bana güvenenleri yarı yolda bırakamazdım. Osmanlıspor maçı sonrası davranışım, düşündüğünüzden farklı değildi. Kendi ilkelerimin biraz da dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm
Hayat bilinmezlerle dolu
Alanya maçı sonrası süreçle ilgili bir basın toplantısı yapacaktım, vazgeçtim. Olağan seyrine bıraktım, biraz geri çekildim. Osmanlı maçı sonrası davranışım netti. Düşündüğünüzden farklı değildi. İki şey öne çıktı; Alanya maçı sonrası açıklamam ve hakikaten zor dönemde olmamız. Bu zor dönemde işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar bana güvenenleri yarıda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı. Kendi ilkelerimin biraz dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hayatın ne getireceği bilinmezlerle dolu. Bu yüzden bağlayıcı bir cümle kurmak istemiyorum.
Kocaman dönüş
Osmanlıspor beraberliği sonrasında "Gereğini yaparım" diye istifa sinyali veren ancak yönetim çabasıyla bu kararından geri dönen Aykut Kocaman, Sivasspor galibiyetiyle kendi adına yeni bir sayfa da açtı. Kocaman, gelen farklı zaferle güçlü bir geri dönüş yaparken, bu galibiyetle elini de kuvvetlendirdi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:08
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
İlkelerimin dışına çıktım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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