Valbuena oynamak istiyor

AĞRILARININ tamamen geçtiği belirtilen Valbuena, Sivas'a karşı oynamak istiyor. Ancak Fransız yıldızın bu isteği sağlık ekibinden veto yedi. Oyuncunun fizik olarak iyi durumda olmasına karşın, sakatlığının nüksedebileceğini ve bu durumda sahalardan uzun bir süre ayrı kalabileceği bildirildi. Yine de son karar maç sabahı yapılacak kontrollerden sonra verilecek.