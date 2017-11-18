 Valbuena oynamak istiyor – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Valbuena oynamak istiyor

    Valbuena oynamak istiyor
    AĞRILARININ tamamen geçtiği belirtilen Valbuena, Sivas'a karşı oynamak istiyor. Ancak Fransız yıldızın bu isteği sağlık ekibinden veto yedi. Oyuncunun fizik olarak iyi durumda olmasına karşın, sakatlığının nüksedebileceğini ve bu durumda sahalardan uzun bir süre ayrı kalabileceği bildirildi. Yine de son karar maç sabahı yapılacak kontrollerden sonra verilecek.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena oynamak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.