 İsla, Antalya’ya karşı da yok – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    İsla, Antalya’ya karşı da yok

    İsla, Antalya’ya karşı da yok
    SAKATLIĞI nedeniyle yarın Sivasspor'a karşı oynayamayacak olan Mauricio İsla'dan gelen haberler hiç de iyi değil... Sol bacak iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık bulanan Şilili sol bekin durumunun sanıldığından da kötü olduğu, 13. haftada oynanacak Antalya maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. İsla, ilk kez bir lig karşılaymasında görev yapamayacak.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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