Digne'nin yolu açıldı

Barça, Fenerbahçe’nin talip olduğu Fransız sol beki, yollarını ayırmak istediği oyuncular listesine dahil etti. Kanarya, menajer Beck’le yeniden kontakt kurdu

SİMON Kjaer'in menajeri Mikkel Beck'i İstanbul'da ağırlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Barcelona'da yedek kalan Lucas Digne hakkında bilgi edinmişti. Marca'dan ise sürpriz bir iddia geldi. Gazete, Katalan ekibinin yollarını ayırmak istediği oyuncular listesine Digne'nin adını da yazdı. Bu gelişmenin ardından Digne'nin temsilciliğini yapan Beck'le yeniden kontakt kuran Yıldırım, 24 yaşındaki sol beki transfer etmek istediklerini yineledi.



DİĞER ADAYLAR SHAW-BEHİCH

Menajer Beck, Fransa Milli Takımı ile 2018'deki Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Digne'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak babileceğini söylemişti. Fenerbahçe'nin diğer sol bek adayları ManU'dan Luke Shaw ile Bursaspor'dan Aziz Behich.



BARCELONA'DA SOLDU

Soldan etkili kanat bindirmeleriyle tanınan Digne, soğukkanlı futbol yapısı ve yüksek kondisyonu ile şöhret yapmış bir isim. 2015-16'da kiralık oynadığı Roma'da harika bir sezon geçiren (42 maç: 3 gol-5 asist) oyuncu, bu performansını Barcelona'da tekrarlayamadı ve rotasyon oyuncusu oldu. PSG, Digne'yi geçen sezonun başında 16.5 milyon Euro'ya Barça'ya satmıştı.



BARÇA'DAN 4 İSİM DAHA VAR

MARCA gazetesi, Barça'nın satış listesine koyacağını öne sürdüğü futbolcular listesinde Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Belçikalı stoper Thomas Vermaelen, Portekizli orta saha Andre Gomes ile İspanyol sağ açık Gerard Deulofeu'nun da yer alacağını iddia etti. Fenerbahçe'nin, bu oyuncuların durumlarını da yakından takip ettiği öne sürüldü.