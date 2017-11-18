Digne'nin yolu açıldı
Barça, Fenerbahçe’nin talip olduğu Fransız sol beki, yollarını ayırmak istediği oyuncular listesine dahil etti. Kanarya, menajer Beck’le yeniden kontakt kurdu
DİĞER ADAYLAR SHAW-BEHİCH
Menajer Beck, Fransa Milli Takımı ile 2018'deki Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Digne'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak babileceğini söylemişti. Fenerbahçe'nin diğer sol bek adayları ManU'dan Luke Shaw ile Bursaspor'dan Aziz Behich.
BARCELONA'DA SOLDU
Soldan etkili kanat bindirmeleriyle tanınan Digne, soğukkanlı futbol yapısı ve yüksek kondisyonu ile şöhret yapmış bir isim. 2015-16'da kiralık oynadığı Roma'da harika bir sezon geçiren (42 maç: 3 gol-5 asist) oyuncu, bu performansını Barcelona'da tekrarlayamadı ve rotasyon oyuncusu oldu. PSG, Digne'yi geçen sezonun başında 16.5 milyon Euro'ya Barça'ya satmıştı.
BARÇA'DAN 4 İSİM DAHA VAR
MARCA gazetesi, Barça'nın satış listesine koyacağını öne sürdüğü futbolcular listesinde Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Belçikalı stoper Thomas Vermaelen, Portekizli orta saha Andre Gomes ile İspanyol sağ açık Gerard Deulofeu'nun da yer alacağını iddia etti. Fenerbahçe'nin, bu oyuncuların durumlarını da yakından takip ettiği öne sürüldü.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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