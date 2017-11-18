Biz ne farklar gördük!
Önce Kocaman’la görüşüp güven tazeleyen Fenerbahçe başkanı, ardından takımla bir araya geldi, “şampiyonluğa inanmalarını” istedi. Yıldırım, “Biz ne farklardan gelip de şampiyon olduk” dedi...
ŞANSIMIZ YÜKSEK
'Hedef bir milyon üye' kapsamında bazı üyeleri konuk den Yıldırım, ardından teknik direktör Aykut Kocaman'la buluştu. Yıldırım bu görüşme teknik direktörüyle güven tazelerken, "Sen iyi bir Fenerbahçelisin. Üzüntünü anlıyorum; ancak bu süreci birlikte atlatacağız. Sen, futbolcular, biz yönetim ve taraftar hep birlikte ayağa kalkacağız. Puan farkını kafana takma" diye konuştu. Yıldırım, futbolcularla yaptığı toplantıda da, "Siz bu ülkenin en iyi takımısınız. Bundan sonra her maç öncesi tesislere gelerek bizler de size destek vereceğiz. Şampiyonluk şansımız hala yüksek, yeter ki kendimize güvenelim. Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bir an önce toparlanıp galibiyet serisi yakalamamız lazım" ifadelerini kullandı.
ESKİLERİ ANLATIN
Başka n, kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a ise, "Biz ne günler yaşadık. Ne puan farklarından geri dönüp şampiyon olduk. Eskileri anlatmıyor musunuz arkadaşlarınıza? 2010-11 sezonunu hatırlayın, bilmeyenlere anlatın. Şu andaki puan farkı nedir ki? Size inanıyor ve güveniyoruz" dediği öğrenildi.
BÜYÜK KENETLENME
SAMANDIRA'da dün büyük bir kenetlenme örneği yaşandı... İdman öncesi başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ile Ozan Balaban, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında doktorlardan oluşan bir grup taraftar bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla tanışan taraftarlar, Aykut Kocaman'a nazar boncuğu hediye etti. Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım'a da çeşitli hediyeler takdim edildi.
Mini yorum: Yeter ki doz aşımı yapılmasın
AZİZ Yıldırım'ın meşhur "Azizsilin"i yine devreye girdi. Ben Azizsilin'in dozunda verildiğinde takıma olumlu katkı yaptığını her zaman söylerim. Yeter ki doz aşımı yapılmasın! Fenerbahçe yönetimi kolej havasının yeniden tesis edilebilmesi için harekete geçti, doğru da yaptı. Ne kadar kaliteli oyuncularınız olursa olsun, en önemlisi takım olabilmektir. Aziz başkan bunu çok iyi biliyor. Puan farkı ancak futbolcuların birbirine yaklaşmasıyla kapanır. Sadece iyi futbol oynamakla değil...
Emre BOL
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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