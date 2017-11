Biz ne farklar gördük!

Başkanı, beklenen hamleyiyaptı; teknik heyetve futbolcularla birer toplantıgerçekleştirdi. Yıldırım, dünbazı yöneticilerle birlikte'ne gitti.kapsamında bazı üyelerikonuk den Yıldırım, ardındanteknik direktör'la buluştu. Yıldırımbu görüşme teknik direktörüyle"Sen iyi bir Fenerbahçelisin.Üzüntünü anlıyorum; ancakSen, futbolcular, biz yönetimve taraftar hep birlikte ayağakalkacağız.diye konuştu.futbolcularlayaptığı toplantıda da, "SizBundan sonra her maçöncesi tesislere gelerek bizlerde size destek vereceğiz.yeter ki kendimizegüvenelim. Artık puankaybetme lüksümüz kalmadı.Bir an önce toparlanıp galibiyetserisi yakalamamızlazım" ifadelerini kullandı.kaptanlarvel'a ise, "Biz ne günleryaşadık. Ne puan farklarındangeri dönüp şampiyonolduk.2010-11 sezonunu hatırlayın,bilmeyenlere anlatın.Size inanıyorve güveniyoruz" dediğiöğrenildi.SAMANDIRA'da dün büyük bir kenetlenme örneği yaşandı... İdman öncesi başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ile Ozan Balaban, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında doktorlardan oluşan bir grup taraftar bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla tanışan taraftarlar, Aykut Kocaman'a nazar boncuğu hediye etti. Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım'a da çeşitli hediyeler takdim edildi.AZİZ Yıldırım'ın meşhur "Azizsilin"i yine devreye girdi. Ben Azizsilin'in dozunda verildiğinde takıma olumlu katkı yaptığını her zaman söylerim. Yeter ki doz aşımı yapılmasın! Fenerbahçe yönetimi kolej havasının yeniden tesis edilebilmesi için harekete geçti, doğru da yaptı. Ne kadar kaliteli oyuncularınız olursa olsun, en önemlisi takım olabilmektir. Aziz başkan bunu çok iyi biliyor. Puan farkı ancak futbolcuların birbirine yaklaşmasıyla kapanır. Sadece iyi futbol oynamakla değil...