 F.Bahçeli eski yıldıza FETÖ gözaltısı! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    F.Bahçeli eski yıldıza FETÖ gözaltısı!

    F.Bahçeli eski yıldıza FETÖ gözaltısı!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında eski gol kralı gözaltına alındı!

    2003-04 sezonunda Konya Şekerspor formasıyla 25 gol kaydederek ligde gol kralı olan ve sonraki sezon Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:24
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