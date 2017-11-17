F.Bahçeli eski yıldıza FETÖ gözaltısı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı!
2003-04 sezonunda Konya Şekerspor formasıyla 25 gol kaydederek ligde gol kralı olan ve sonraki sezon Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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Ayrıntılar geliyor...
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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