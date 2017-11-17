Akbaba'ya hücum

Devre arasında orta alana yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Kanarya, şartların oluşması halinde Alanyaspor’un milli yıldızı Emre Akbaba’yı da transfer etmek istiyor

FENERBAHÇE yönetimi, ikinci yarıya zirveyle makul bir puan farkı ile girilmesi durumunda transferde bombaları peş peşe patlatacak. Asbaşkan Ali Yıldırım geçtiğimiz günlerde, "Devre arasında takıma takviyeler yapacağız. Çalışmalara ise şimdiden başladık" açıklaması yapmıştı. İçeride ve dışarıda birçok isim hakkında araştırma başlatılırken, gündeme gelen son isim ise Emre Akbaba oldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Aytemiz Alanyaspor'un 25 yaşındaki yıldızının şartlarını öğrenmek için çalışma başlattı. Emre'nin Fenerbahçe'nin listesine girmesinin en büyük nedeni ise 2019'dan itibaren değişecek olan yabancı kuralı. Yabancı sayısındaki azalışla yerli yıldızlara daha çok ağırlık verme kararı alan sarı-lacivertli yönetimin, yurt dışında oynayan birçok Türk yeteneğini de şimdiden izlettiği ortaya çıktı.



TULUM ÇIKARDI

Akdeniz ekibinin orta alanında görev alan ve büyük bir patlama yaparak sezonun flaş isimleri arasına giren Akbaba, bu sezon oynanan 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalıp 5 gol attı, 3 asist gerçekleştirdi. Yüksek performansıyla Milli Takım'a da seçilen ve Arnavutluk karşısında ilk kez A Milli Takım forması giyen yetenekli futbolcu, topla ilk buluşmasında golünü atmıştı. Fransa doğumlu olan ve futbola doğduğu şehrin takımı Montfermeil'de başlayan Emre, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına geçmişti. Yarım sezon kiralık olarak Kahramanmaraş forması giyen yıldız futbolcu, 2013'ten beri Alanyaspor'da oynuyor. Kontratı ise 2019 bitiyor.



Büyük yetenek

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Emre Akbaba'nın çok büyük yetenek olduğunu söyledi. Altıparmak, "Emre'yi 2013'te transfer ettirdiğimde Alanyasporlu yöneticilere 4-5 yıl sonra onun ülke futboluna damga vuracağını söylemiştim. Emre muazzam yetenek ve kişilik. Büyük takımlarda rahatlıkla oynar. Gittiği her takımda ise değişmez oyuncu olur" diyerek yıldız futbolcuyu övdü.



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