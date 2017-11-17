Akbaba'ya hücum
Devre arasında orta alana yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Kanarya, şartların oluşması halinde Alanyaspor’un milli yıldızı Emre Akbaba’yı da transfer etmek istiyor
TULUM ÇIKARDI
Akdeniz ekibinin orta alanında görev alan ve büyük bir patlama yaparak sezonun flaş isimleri arasına giren Akbaba, bu sezon oynanan 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalıp 5 gol attı, 3 asist gerçekleştirdi. Yüksek performansıyla Milli Takım'a da seçilen ve Arnavutluk karşısında ilk kez A Milli Takım forması giyen yetenekli futbolcu, topla ilk buluşmasında golünü atmıştı. Fransa doğumlu olan ve futbola doğduğu şehrin takımı Montfermeil'de başlayan Emre, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına geçmişti. Yarım sezon kiralık olarak Kahramanmaraş forması giyen yıldız futbolcu, 2013'ten beri Alanyaspor'da oynuyor. Kontratı ise 2019 bitiyor.
Büyük yetenek
BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Emre Akbaba'nın çok büyük yetenek olduğunu söyledi. Altıparmak, "Emre'yi 2013'te transfer ettirdiğimde Alanyasporlu yöneticilere 4-5 yıl sonra onun ülke futboluna damga vuracağını söylemiştim. Emre muazzam yetenek ve kişilik. Büyük takımlarda rahatlıkla oynar. Gittiği her takımda ise değişmez oyuncu olur" diyerek yıldız futbolcuyu övdü.
Mini yorum MEHMET ALTIPARMAK
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
Akbaba'ya hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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