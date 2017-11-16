Valbuena ve Isla'dan kötü haber
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, Süper Lig'de 19 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlıkları düzelmeyen Valbuena ve Isla, sarı-lacivertlilerin son idmanında yaptığı çalışmalarda yer almadı.
Antrenmanda takımdan ayrı koşan Valbuena, daha sonra fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalar gerçekleştirdi. Isla ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
İki futbolcunun da Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Öte yandan sakatlığı devam eden Robin van Persie'nin de salonda çalıştığı aktarıldı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:00
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