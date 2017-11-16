Teknoloji sunumu yaptı

Aykut Kocaman, IBM Türkiye'nin düzenlediği ve yapay zeka konulu Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı. Tecrübeli hoca, 1500 kişinini katıldığı organizasyonda, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Kocaman, sunumunda futbolun bilimden faydalandığını ve verileri ekibiyle birlikte analiz ettiklerini kaydetti.