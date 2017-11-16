 Teknoloji sunumu yaptı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Teknoloji sunumu yaptı

    Teknoloji sunumu yaptı
    Aykut Kocaman, IBM Türkiye'nin düzenlediği ve yapay zeka konulu Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı. Tecrübeli hoca, 1500 kişinini katıldığı organizasyonda, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Kocaman, sunumunda futbolun bilimden faydalandığını ve verileri ekibiyle birlikte analiz ettiklerini kaydetti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teknoloji sunumu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.