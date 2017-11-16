‘Sistemli’ değişiklik

1’i zorunlu son 6 maçta da kenara gelen Valbuena’yı ‘Robotic Eye’ ve ‘Metabolic Power’ kulübeye çekiyor. Kocaman bu sisteme çok güveniyor

F.BAHÇE'de teknik direktör Aykut Kocaman, Mathieu Valbuena'yı sürekli oyundan çıkarttığı için eleştiriliyordu. Önceki gün katıldığı panelde "Futbol bir bilim değildir ama bilimden faydalanır" sözünü kullanan deneyimli hoca maçlarda 'Robotic Eye' ve 'Metabolic power' sistemlerinden gelen verilere büyük önem veriyor. Bu sistemle oyuncuların kat ettikleri mesafe, sprint sayıları, şiddetli koşuları gibi değişik veriler inceleniyor. En önemli özelliklerinden biri de sarı-lacivertli futbolcuların ne zaman yorulduğunu gösterip, kulübeyi ikaz etmesi.



50'LERDE UYARIYOR

Vitor Pereira'nın kullanmadığı bu sistemi Dick Advocaat de dikkate almamıştı. Kocaman ise bu verileri önemsiyor. MATHİEU Valbuena da sistem onu yorgunluk konusunda uyardığı için kenara geliyor. Beşiktaş maçında sistem Valbuena için kulübeyi 54. dakikada uyarmış. Kocaman, Fransız yıldızı o maçta 69. dakikada kenara çekmişti. Galatasaray derbisinde ise uyarı 51. dakikada gelmiş. Deneyimli hoca, Valbuena'yı Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 72'de kenara çekmişti.



