‘Sistemli’ değişiklik
1’i zorunlu son 6 maçta da kenara gelen Valbuena’yı ‘Robotic Eye’ ve ‘Metabolic Power’ kulübeye çekiyor. Kocaman bu sisteme çok güveniyor
50'LERDE UYARIYOR
Vitor Pereira'nın kullanmadığı bu sistemi Dick Advocaat de dikkate almamıştı. Kocaman ise bu verileri önemsiyor. MATHİEU Valbuena da sistem onu yorgunluk konusunda uyardığı için kenara geliyor. Beşiktaş maçında sistem Valbuena için kulübeyi 54. dakikada uyarmış. Kocaman, Fransız yıldızı o maçta 69. dakikada kenara çekmişti. Galatasaray derbisinde ise uyarı 51. dakikada gelmiş. Deneyimli hoca, Valbuena'yı Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 72'de kenara çekmişti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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