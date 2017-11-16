‘Paşa keyfi bilir’
Yönetim, “1 hafta daha dinlenmem lazım” diyen RVP’yi ciddiye almadı: “İster çıksın ister çıkmasın. Nasıl olsa FIFA parasını ödüyor”
Van Persie, F.Bahçe kariyerinde 14 kez sakatlık yaşadı. 192 gün sahalardan uzak kaldı. Bu rakama her geçen gün artı 1 ekleniyor
KURTULUŞ SEZON SONU
ROBİN van Persie'nin Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonu bitiyor. Hollandalı yıldız bu sezon iyi bir performans gösterip yeni sözleşme peşindeydi ancak 'yatmayı' tercih edince herkesin gözünden düştü. Olursa devre arası gönderilecek, aksi halde sözleşmesi bitince yeni mukavele yapılmayacak.
Tek golü 367 bin 500 euro
Hollandalı futbolcu 3 sezonda 40 kez ağları sarstı. Attığı her gol için 367 bin 500 euro gelir elde etti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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