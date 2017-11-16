‘Paşa keyfi bilir’

Yönetim, “1 hafta daha dinlenmem lazım” diyen RVP’yi ciddiye almadı: “İster çıksın ister çıkmasın. Nasıl olsa FIFA parasını ödüyor”

FENERBAHÇE'de adı "Yatan Hollandalı'ya" çıkan Robin van Persie sakatlığı geçmesine rağmen "1 hafta daha dinlenmem lazım" demişti. 33 yaşındaki futbolcunun Janssen, Soldado ve Fernandao'nun arkasında 4. forvet konumuna düştüğü için bu şekilde davrandığı öğrenilirken yönetimin tavrı merak konusuydu. Ağır yaptırım da seçenekler arasındaydı ancak idareciler ilginç bir yol izleme kararı aldılar. Sezon başında ona güvenini açıklayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözünden de düşen Van Persie için yöneticilerin "İdmana ister çıksın, isterse çıkmasın. FIFA parasını ödüyor. Keyfi bilir" dediği öğrenildi.



Van Persie, F.Bahçe kariyerinde 14 kez sakatlık yaşadı. 192 gün sahalardan uzak kaldı. Bu rakama her geçen gün artı 1 ekleniyor



KURTULUŞ SEZON SONU

ROBİN van Persie'nin Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonu bitiyor. Hollandalı yıldız bu sezon iyi bir performans gösterip yeni sözleşme peşindeydi ancak 'yatmayı' tercih edince herkesin gözünden düştü. Olursa devre arası gönderilecek, aksi halde sözleşmesi bitince yeni mukavele yapılmayacak.



Tek golü 367 bin 500 euro

Hollandalı futbolcu 3 sezonda 40 kez ağları sarstı. Attığı her gol için 367 bin 500 euro gelir elde etti.