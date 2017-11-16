Mecburi rotasyon var

F.BAHÇE'nin hocası Sivas maçı öncesi bu kez kadro derdine düştü. Sakat ve cezalı isimlerin yokluğunda çıkaracağı 11 üzerinde düşünen usta çalıştırıcının, sakat Isla'nın yerine Şener'i, cezalı olan Neto'nun bölgesinde de Skrtel'e forma vereceği bildirildi. Ayrıca yine sakat olan Valbuena'nın yerine de Aatıf'ı sahaya süreceği kaydedildi.