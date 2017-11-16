 Kone ve Rybalka korkusu – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kone ve Rybalka korkusu

    Kone ve Rybalka korkusu
    SİVASSPOR'Da Kocaman'ın gözünü Kone ve Rybalka korkutuyor Daha önce defalarca F.Bahçe'nin listesine giren fakat sonunda Sivasspor'a gelen Kone geride kalan 11 haftada 7 gol attı. Fildişili maç başına çektiği 15 isabetli şutun 1.4'ünde başarı sağladı. 2 de asisti yaptı. Toplam 19 şut asisti yapan Rybalka ise maç başına 2.9 başarı ile Kone'ye eşlik ediyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kone ve Rybalka korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.