Kone ve Rybalka korkusu

SİVASSPOR'Da Kocaman'ın gözünü Kone ve Rybalka korkutuyor Daha önce defalarca F.Bahçe'nin listesine giren fakat sonunda Sivasspor'a gelen Kone geride kalan 11 haftada 7 gol attı. Fildişili maç başına çektiği 15 isabetli şutun 1.4'ünde başarı sağladı. 2 de asisti yaptı. Toplam 19 şut asisti yapan Rybalka ise maç başına 2.9 başarı ile Kone'ye eşlik ediyor.