 Kara’yı istiyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Kara’yı istiyor

    Kara’yı istiyor
    KANARYA'nın devre arasında istediği isimlerden birinin de Anderlecht'den Kara Mbodj olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin stoper mevkiini güçlendirmek için 28 yaşındaki isme kanca attı. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde Belçika ekibinin kapısını çalacak ve şartları görüşecek.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:06
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