Kara’yı istiyor

KANARYA'nın devre arasında istediği isimlerden birinin de Anderlecht'den Kara Mbodj olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin stoper mevkiini güçlendirmek için 28 yaşındaki isme kanca attı. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde Belçika ekibinin kapısını çalacak ve şartları görüşecek.