WEST Bromwich Albion'un 15 milyon euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı Josef de Souza için HİTC sitesinden olumsuz bir haber geldi. Teknik direktör Tony Pulis'in çok istediği Brezilyalı futbolcu için HİTC "Josef? Fazla defansif bir oyuncu değil mi? Pulis onunla nasıl puan cetvelinde yükselecek ki" eleştirisi getirdi. İngiliz basını WBA'nın gündeminde sadece Josef'in değil Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun da yer aldığını duyurmuştu