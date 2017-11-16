Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:22
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"Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır"
Toplam 7
Yorum
yuru herkezin gozu terimin aldigi parada, fesat insanlar, sizde yapin ve paranizi kazanin.
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"Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır"
Toplam 7
Yorum
db Herkesin dilinde Terimin aldigi para. Silah zoruylami almis? Birazda bu parayi veren TFF yi konusun. El insaf yahu.
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"Umut tam bize göre"
Toplam 7
Yorum
aslan Alınması gereken alternatif isimlerden ancak bonservisi çok
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