 Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü 20.00'de sahasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışması ile başladı. Antrenmanın basına açık gerçekleştirilen kısmında sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak, yarım sahada gerçekleşen 4 hedefli minyatür kale maç ile idmanı sürdürdü.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.