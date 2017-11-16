 ‘F.Bahçeli olun hocam’ – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘F.Bahçeli olun hocam’

    ‘F.Bahçeli olun hocam’
    AYKUT Kocaman ile sempozyumun bir başka katılımcısı Prof Dr İlber Ortaylı arasında ilginç bir de dialog yaşandı. İkili panel öncesi kısa süreli futbol sohbeti gerçekleştirirken, Kocaman, Ortaylı'ya takılarak "Hocam Beşiktaşlıymışsınız, sizi Fenerbahçe'ye transfer edelim" deyince Ortaylı'nın ise bu teklife gülümseyerek karşılık verdi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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