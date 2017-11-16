 Biletlere ilgi düşük kaldı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Biletlere ilgi düşük kaldı

    Biletlere ilgi düşük kaldı
    KANARYA'da Demir Grup Sivasspor maçı biletleri satışa çıktı. Ancak Süper Lig'deki kötü gidişat sebebiyle Fenerbahçe'nin 19 Kasım Pazar günü 19.30'da Ülker Stadı'nda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasına fazla ilginin olmadığı öğrenildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:02
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