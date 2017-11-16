 Advocaat: Zaman lazım – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Advocaat: Zaman lazım

    Advocaat: Zaman lazım
    KANARYA'nın eski hocası Dick Advocaat açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı "Fenerbahçe şu ana kadar istediği sonuçları alamadı. Yeni oyuncular var. Biraz zaman verilmeli. Tabii bu süre fazla olmamalı" dedi. Advocaat, eski kulübünün kısa süre içinde yükselişe geçeceğini belirtti ancak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın kolay olmadığını da söyledi. Advocaat, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle sorun yaşamadığını da ifade etti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:04
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