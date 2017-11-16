13 kişi yakalandı

F.BAHÇE'nin G.Saray ile oynadığı derbi maçtan önce sarı-lacivertli taraftar grupları arasında çıkan kavgada bıçaklananlar olmuştu. Görüntülerinden tespit edilen 13 kişi yakalanıp, adliyeye çıkarıldı. İçlerinden bir kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. 4 tabanca ele geçirildi.