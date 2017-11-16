 13 kişi yakalandı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    13 kişi yakalandı

    13 kişi yakalandı
    F.BAHÇE'nin G.Saray ile oynadığı derbi maçtan önce sarı-lacivertli taraftar grupları arasında çıkan kavgada bıçaklananlar olmuştu. Görüntülerinden tespit edilen 13 kişi yakalanıp, adliyeye çıkarıldı. İçlerinden bir kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. 4 tabanca ele geçirildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:05
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