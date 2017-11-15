Gomez bekleyişi

Kanarya sezon başında kadrosuna katmak istediği stoper Gustavo Gomez transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Adı Boca Juniors ile anılan Paraguaylı oyuncu için Fenerbahçe'nin bir kez daha devrede olduğu yazıldı. 24 yaşındaki savunmacı bu sezon henüz Milan forması giymedi. Boca ile F.Bahçe arasında bir seçim yapması bekleniyor.