 Gomez bekleyişi – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Gomez bekleyişi

    Gomez bekleyişi
    Kanarya sezon başında kadrosuna katmak istediği stoper Gustavo Gomez transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Adı Boca Juniors ile anılan Paraguaylı oyuncu için Fenerbahçe'nin bir kez daha devrede olduğu yazıldı. 24 yaşındaki savunmacı bu sezon henüz Milan forması giymedi. Boca ile F.Bahçe arasında bir seçim yapması bekleniyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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