 Fener'in B planı: Jorge Jesus – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fener'in B planı: Jorge Jesus

    Fener'in B planı: Jorge Jesus

    Teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı günlerde adı gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı, muhtemel bir yeni hoca krizine karşı “B planı” olarak düşünülüyor

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı sonrası ortaya çıkan Aykut Kocaman krizi çözülse de "Üst üste başarısız sonuçlar alınırsa hoca görevi bırakabilir" düşüncesi yöneticilerin kafasını meşgul ediyor. Sarı- lacivertliler her ne kadar bu düşünceyi yüksek sesle dile getirmese de, bir "B planı" hazırlığı olduğu sızan bilgiler arasında. Buna göre, Kocaman'ın ilerleyen haftalarda muhtemel bir istifası halinde rota Sporting Lizbon'un hocası Jorge Jesus'a çevrilecek. Aslında Portekizli teknik adam, Kocaman'ın istifa edip etmeyeceğinin belli olmadığı günlerde de gündeme geldi. Ancak Kocaman göreve devam edince Jesus planı rafa kaldırıldı. 63 yaşındaki teknik adamın dosyası şimdi ise sümen altında bekletiliyor. Jesus, Sporting'de başarılı bir dönem geçiriyor. Ligde ikinci, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkma olasılığı kuvvetli. Bu nedenle Fenerbahçe'nin olası bir teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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