Fener'in B planı: Jorge Jesus

maçı sonrası ortaya çıkankrizi çözülsede "Üst üste başarısız sonuçlar alınırsahoca görevi bırakabilir" düşüncesi yöneticilerinkafasını meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler her ne kadar bu düşünceyiyüksek sesle dile getirmese de,bir "B planı" hazırlığı olduğu sızan bilgilerarasında. Buna göre,ınilerleyen haftalarda muhtemel bir istifasıhalinde rota'unhocası'a çevrilecek.teknikadam,'ın istifa edipetmeyeceğinin belli olmadığıgünlerde de gündeme geldi. Ancakgöreve devam edinceplanı rafa kaldırıldı. 63 yaşındaki teknikadamın dosyası şimdi ise sümenaltında bekletiliyor.'debaşarılı bir dönem geçiriyor. Ligdeikinci, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptançıkma olasılığı kuvvetli. Bu nedenle'nin olası bir teklifinikabul edip etmeyeceği merak konusu.