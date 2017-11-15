Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Robin van Persie, aradan 2.5 ay geçmesine rağmen ayağına top dahi sürmedi. Uzun süren tedavisinin ardından iyileşen ve geçen hafta çalışmalara başlaması beklenen 34 yaşındaki futbolcu, teknik heyetten 1 hafta daha ek süre istemişti; ancak yine yan çizdi! Dün antrenmanlara başlaması kararı alınan RvP, yine bir yolunu buldu ve kaytardı!



Teknik heyetle özel bir görüşme gerçekleştiren Van Persie, "Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir hafta daha dinlenmem lazım" diyerek idmana çıkamayacağını söyledi. Oyuncuya mecburen 1 hafta daha süre verildi. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın, "Ondan büyük beklentilerimiz var" dediği Hollandalı yıldız hakkında yönetimin ağır bir yaptırım uygulayabileceği, hakında süresiz kadro dışı cezasının bile çıkabileceği öğrenildi.



'1 yıl daha kalayım' demişti

Bu sezon 2'si lig, 2'si Avrupa'da olmak üzere sadece 4 karşılaşmada görev yapan Van Persie'nin skora hiçbir katkısı olmadı. Yılda bonuslarla birlikte 6 milyon euro kazanan futbolcunun idmanlara da çıkmak istememesi çıldırttı! RvP'nin, sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen Aykut Kocaman'a 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylediği belirtilmişti.



Mini yorum: "Yatan Hollandalı!" / Ertem ŞENER

Ali Yıldırım değil miydi geçen hafta, "Van Persie haftaya başlıyor, çok iyi olacağız, onunla daha da güçleneceğiz" diyen? Samandıra'yı ya çiftlik gibi görüyor Van Persie! "1 hafta daha dinlenmem lazım" demiş. Ev işi mi yapıyor acaba? Çocuk mu bakıyor? Nasıl bir kontratı varsa... Ne satılabiliyor ne de ceza verilebiliyor! Aziz başkan yarın bir gün bir huzur evi açarsa ilk yatak sanırım Van Persie'ye ayrılır. Eskiden 'Uçan Hollandalı' diyorduk, şimdi yürüyemiyor bile. Yatan Hollandalı!