Ali Koç, Yıldırım'ın kavga ettiği ismi listesine alıyor
2018 Mayıs’ında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Koç, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan tokat yiyen Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’ü yönetim kurulu listesine almayı planlıyor.
Mayıs 2018'de yapılması beklenen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Ali Koç, seçim çalışmalarına hız vermiş durumda. Futbolu tamamen profesyonellere bırakmayı planlayan Koç'un yönetim kurulu listesi üzerinde bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Akşam'ın haberine göre; Koç'un basketbol şubesini sürpriz bir isme emanet edeceği de konuşuluyor. Ali Koç'un şube için düşündüğü isim Yakın Doğu Üniversitesi Kadın basketbol takımının başarılı Başkanı Işık Eyigüngör… İki isim arasında görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmelerin en kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor.
9 AYA KADAR HAPİS CEZASI YOLDA
Bilindiği gibi bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Yıldırım'ın Eyigüngör'e attığı tokat çok konuşulmuştu. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Yıldırım'a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.
3 KUPAYI BİRLİKTE KAZANDILAR
Yıldırım döneminde F.Bahçe'de yöneticilik yapan Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımının başında büyük başarılara imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi bir sezon içinde Türkiye Kupası, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası ve lig şampiyonluğuna ulaşmasını bilmişti. Yakın Doğu basketbol takımı bu sezon da başarılı bir grafik sergilemeye devam ediyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:18
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
taraftar60 lig başında oldğu gibi yine gs-fb işbirliği ile ortaya atılan bu konu beşiktaşın şampiyonluğnu etkilmez. beşiktaş sadece yenmiyor ezdi sizi
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Gomez bekleyişi
Toplam 2
Yorum
UZMAN BU VAKİTTEN SONRA NAPILIRSA BOŞUNA MASRAF. HERKES EŞEK GİBİ BİLİYOR SUNİ ŞAMPİYONUN BELLİ OLDUGUNU BOŞUNA KASMAYIN FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEH
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
Beone Sürekli Şenol Güneş Milli takımın başına geçsin mi haberleri bu kadar mı Beşiktaştan korkuyorsunuz ?
Ali Koç, Yıldırım'ın kavga ettiği ismi listesine alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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