Yepyeni bir onbir
Alper, Neto cezalı; Valbuena, İsla sakat. Janssen’in durumu ise belirsiz. Martin Skrtel, Şener, Aatıf ve Soldado, eksiklerin yerine Aykut Kocaman’ın ilk onbir için aklında olan isimler
RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR
Zorunlu revizyon sonrası Fenerbahçe'de bambaşka bir kadro oluşacak. Yaşanan 'Kocaman' krzinin ardından hayati önemdeki Sivas maçı öncesi yaşanacak bu değişim, daha önce bir arada çok az oynayan futbolcuların çokluğu nedeniyle belli riskleri de beraberinde getiriyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Yepyeni bir onbir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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