Yepyeni bir onbir

Alper, Neto cezalı; Valbuena, İsla sakat. Janssen’in durumu ise belirsiz. Martin Skrtel, Şener, Aatıf ve Soldado, eksiklerin yerine Aykut Kocaman’ın ilk onbir için aklında olan isimler

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, pazar günkü Sivasspor karşılaşmasında sakat ve cezalılar nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek. Defansta cezalı Neto'nun yerine, milli maçlardan sağlam dönmesi halinde Martin Skrtel görev yapacak. Sağ bekte sakat İsla'nın boşluğunu doldurmaya aday iki isim var: Şener ve Dirar... Bu mevkide eğer Dirar oynarsa, bu kez kanatta kriz yaşanacak. Zira Valbuena sakat, Alper Potuk ise cezalı. O yüzden Dirar'ı sağ kanada monte etmeyi planlayan Kocaman'ın, Şener'i sağ bekte ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Valbuena'nın yokluğunda ise sol kanatta Aatıf'ın ismi ağır basarken, küçük bir ihtimal de olsa İsmail Köybaşı'nın da şansı var. Kanatlar eğer Aatıf-Dirar'a emanet edilirse, Giuliano zorlu mücadelede 'on numara' görevini üstlenecek. Vincent Janssen'in de bir sakatlığı var ancak durumu belirsiz. Oynamazsa, boşluğunu Soldado dolduracak.



RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Zorunlu revizyon sonrası Fenerbahçe'de bambaşka bir kadro oluşacak. Yaşanan 'Kocaman' krzinin ardından hayati önemdeki Sivas maçı öncesi yaşanacak bu değişim, daha önce bir arada çok az oynayan futbolcuların çokluğu nedeniyle belli riskleri de beraberinde getiriyor.