Temaslar olduğu doğru
Fransız basınının gidebileceği takımlar arasında F.Bahçe’yi de gösterdiği Patrice Evra’nın menajerinden açıklama: Birkaç kulüple temas halindeyiz
GÜCÜ KUVVETİ YERİNDE!
Kendi taraftarına tekme attığı için UEFA'dan sezon sonuna kadar 'futboldan men' cezası alan 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello, "Evra futbola devam etmek istiyor ve birkaç kulüple temas halindeyiz" açıklamasını yaptı. Gazzetta dello Sport'a konuşan Pastorello, Evra'nın yaşına rağmen hala çok güçlü olduğunu belirtirken, oyuncuya talip olan kulüplere mesaj yolladı
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:51
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Temaslar olduğu doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.