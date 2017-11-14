Temaslar olduğu doğru

Fransız basınının gidebileceği takımlar arasında F.Bahçe’yi de gösterdiği Patrice Evra’nın menajerinden açıklama: Birkaç kulüple temas halindeyiz

SOL bek arayan ve Manchester United'dan Luke Shaw'ı listenin başına yazan Fenerbahçe'nin, Marsilya'nın sözleşmesini feshettiği Patrice Evra ile de ilgilendiği iddia edilmişti. İddia Fransız basınından gelmişti.



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Kendi taraftarına tekme attığı için UEFA'dan sezon sonuna kadar 'futboldan men' cezası alan 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello, "Evra futbola devam etmek istiyor ve birkaç kulüple temas halindeyiz" açıklamasını yaptı. Gazzetta dello Sport'a konuşan Pastorello, Evra'nın yaşına rağmen hala çok güçlü olduğunu belirtirken, oyuncuya talip olan kulüplere mesaj yolladı