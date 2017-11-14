Saha içi lideri Giuliano

AYKUT Kocaman, henüz beklenen patlamayı yapamayan Giuliano'daki ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli hoca, Valbuena'nın yokluğunda Sivas karşısında saha içi liderliğini Brezilyalı yıldıza verecek. Kocaman'ın, eleştiriden kurtulamasa da Brezilya Milli Takımı'na çağrılmaya devam eden Giuliano'ya güveninde azalma yok.