 Saha içi lideri Giuliano – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Saha içi lideri Giuliano

    Saha içi lideri Giuliano
    AYKUT Kocaman, henüz beklenen patlamayı yapamayan Giuliano'daki ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli hoca, Valbuena'nın yokluğunda Sivas karşısında saha içi liderliğini Brezilyalı yıldıza verecek. Kocaman'ın, eleştiriden kurtulamasa da Brezilya Milli Takımı'na çağrılmaya devam eden Giuliano'ya güveninde azalma yok.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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