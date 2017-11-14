O gün bugün ama...

AYKUT Kocaman'ın, bugün takımı ile bir toplantı yapacağı belirtilmişti. Sarı-lacivertli teknik adamın yeni prensipleri hakkında oyuncularını bilgilendirmesi bekleniyor. Ancak bazı oyuncuların milli takımlardan dönemeyecek olması, toplantıyı yarına kaydırabilir. Başkan Aziz Yıldırım'ın da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor.