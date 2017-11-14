Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Ozan Tufan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcuya ilişkin net bilgi, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:42
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Vagner Love fırtınası
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Kartal Vagner Love Come to Beşiktaşşşşş
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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
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EMRE AY MADEM SAKAT NİYE ARNAVUTLUK MAÇINDA SAHADA OYNADI.
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Riva'da kritik görüşme!..
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Demirören Ibre tamamen sana dönmüs durumda. Bu kadar basarisizliktan sonra artik elinde kalan son ve tek kursun Senol Günes. O gelmez ise sen gidersin
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