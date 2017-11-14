 Fenerbahçe'de korkutan sakatlık – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

    Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

    A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan 'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcuya ilişkin net bilgi, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

    Ligde arkaya arkaya yaşanan puan kayıplarının ardından, milli maç arasında yaralarını sarıp yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, 'dan kötü haber geldi. Romanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında, dizinden sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcunun durumunun, ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:42
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