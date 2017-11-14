‘Biletleri devredin’

FENERBAHÇE Kulübü, TFF tarafından Kayseri maçındaki kötü tezahüratlar nedeniyle bazı blokların kartlarının Sivas karşılaşmasında okumayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, kartları bloke edilen taraftarların devir işleminde bulunmalarını önerdi. Böylece stadın boş kalmaması sağlanacak.