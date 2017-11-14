 ‘Biletleri devredin’ – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    ‘Biletleri devredin’

    ‘Biletleri devredin’
    FENERBAHÇE Kulübü, TFF tarafından Kayseri maçındaki kötü tezahüratlar nedeniyle bazı blokların kartlarının Sivas karşılaşmasında okumayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, kartları bloke edilen taraftarların devir işleminde bulunmalarını önerdi. Böylece stadın boş kalmaması sağlanacak.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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