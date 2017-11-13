Fenerbahçeli yıldızdan takipçisine şok yanıt

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, Twitter hesabından Olympiakos'lu basketbolcuların Dünya Kupası eleme maçları için Milli Takım'a gidemeyeceklerini açıkladıklarını aktaran bir haber paylaştı.Paylaşımın altına yorum yazan bir takipçisi "Olympiakos'lu oyuncular da mı Milli Takım'a gitmeyeceklerini açıklamışlar! Onlar da mı vatan haini olmuşlar" ifadelerini kullandı.Datome ise bu yorumu yazan takipçisine "Boş konuşma" diyerek yanıtladı. Tecrübeli oyuncunun bu yanıtı sosyal medyada gündeme oturdu.Fenerbahçeli bazı oyuncular da geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla Milli Takım maçlarına gidemeyeceklerini belirtmişlerdi.