Fenerbahçeli yıldızdan takipçisine şok yanıt
Fenerbahçe Doğuş'un yıldız basketbolcusu Gigi Datome, paylaşımına yorum yapan takipçisine ters bir yanıt verdi.
Paylaşımın altına yorum yazan bir takipçisi "Olympiakos'lu oyuncular da mı Milli Takım'a gitmeyeceklerini açıklamışlar! Onlar da mı vatan haini olmuşlar" ifadelerini kullandı.
Datome ise bu yorumu yazan takipçisine "Boş konuşma" diyerek yanıtladı. Tecrübeli oyuncunun bu yanıtı sosyal medyada gündeme oturdu.
Fenerbahçeli bazı oyuncular da geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla Milli Takım maçlarına gidemeyeceklerini belirtmişlerdi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 6
Yorum
KSK takımda başka oynayan yok ki.. adam tek kişilik kadro .. VALBUENAAAA
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Barzinho Oguzhan efendının fısını cektın herkez gordu geldıgın ılk gun ılk macından berı soluyorum kumasında ıstıkrarında bana gore 3 gomlek ustun
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
forever1903 felalini-tolgay ikilisi süper isler cikarir orta sahada, önlerindede biraz daha tecrübeli ve mac secmeyen talisca olursa, süper olur
Fenerbahçeli yıldızdan takipçisine şok yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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