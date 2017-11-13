Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, henüz 1 yaşındaki Yağız bebeğe uygun donör bulunabilmesi için çok fazla müracaata ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Uygun donör bulunabilmesi için, 18-50 yaş arasında, daha önce hepatit/ AIDS gibi kana bağlı bir hastalık geçirmemiş herkesin, kan grubu fark etmeksizin Kan Bağış Merkezleri'ne giderek 'İlik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum' demesi yeterli olacaktır. Aç ya da tok karnına gitmeniz, ilaç kullanıyor olmanız kan vermenizi engelleyecek bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyaya Antalya, Eskişehir, Düzce, Malatya, Erzurum, İzmir, Bursa, Kayseri, İstanbul, Adana, Ankara ve Samsun'da bulunan Gönüllü Verici Merkezlerinden katılım sağlanabildiği aktarıldı.

Öte yandan kampanyanın, #yagizailikariyoruz etiketi ile sosyal medyada da devam ettiği vurgulandı.



