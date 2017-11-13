Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı
Fenerbahçe Kulübü, bağışıklık sistemindeki bir hastalık nedeniyle ilik nakli ihtiyacı bulunan Yağız bebek için duyuruda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, henüz 1 yaşındaki Yağız bebeğe uygun donör bulunabilmesi için çok fazla müracaata ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Uygun donör bulunabilmesi için, 18-50 yaş arasında, daha önce hepatit/ AIDS gibi kana bağlı bir hastalık geçirmemiş herkesin, kan grubu fark etmeksizin Kan Bağış Merkezleri'ne giderek 'İlik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum' demesi yeterli olacaktır. Aç ya da tok karnına gitmeniz, ilaç kullanıyor olmanız kan vermenizi engelleyecek bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.
Kampanyaya Antalya, Eskişehir, Düzce, Malatya, Erzurum, İzmir, Bursa, Kayseri, İstanbul, Adana, Ankara ve Samsun'da bulunan Gönüllü Verici Merkezlerinden katılım sağlanabildiği aktarıldı.
Öte yandan kampanyanın, #yagizailikariyoruz etiketi ile sosyal medyada da devam ettiği vurgulandı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:56
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 6
Yorum
KSK takımda başka oynayan yok ki.. adam tek kişilik kadro .. VALBUENAAAA
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Barzinho Oguzhan efendının fısını cektın herkez gordu geldıgın ılk gun ılk macından berı soluyorum kumasında ıstıkrarında bana gore 3 gomlek ustun
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
forever1903 felalini-tolgay ikilisi süper isler cikarir orta sahada, önlerindede biraz daha tecrübeli ve mac secmeyen talisca olursa, süper olur
Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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