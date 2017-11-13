 6 ayda 10 yaş birden yaşlandın – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    6 ayda 10 yaş birden yaşlandın

    6 ayda 10 yaş birden yaşlandın
    OSMANLI maçı sonrası Gelibolu'ya gidip ailesiyle vakit geçiren Aykut Kocaman, eşi Arzu hanımla uzun uzun dertleşti. Eşinin, "Stres seni mahvetti. 6 ayda 10 yaş birden yaşlandın. Bu kadar kendini üzme" sözlerinin 52 yaşındaki çalıştırıcıyı çok etkilediği öğrenildi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 ayda 10 yaş birden yaşlandın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.