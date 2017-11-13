OSMANLI maçı sonrası Gelibolu'ya gidip ailesiyle vakit geçiren Aykut Kocaman, eşi Arzu hanımla uzun uzun dertleşti. Eşinin, "Stres seni mahvetti. 6 ayda 10 yaş birden yaşlandın. Bu kadar kendini üzme" sözlerinin 52 yaşındaki çalıştırıcıyı çok etkilediği öğrenildi.