UEFA lisansı alındı

FENERBAHÇE, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası almaya hak kazandı. TFF'nin belgeleri bir kutlama mektubuyla birlikte kulübe ilettiği kaydedildi. UEFA Lisans Sertifikası'nda, "Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017- 18 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer alıyor.