 TBL’de Daçka’ya konuk oluyor – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    TBL’de Daçka’ya konuk oluyor

    TBL’de Daçka’ya konuk oluyor
    FENERBAHÇE Doğuş bugün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sahne alacak. Rakip Darüşşafaka. Saat 17.00'de başlayacak mücadele Daçka'nın sahası Volkswagen Arena'da oynanacak ve beIN Sports3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan hakem üçlüsü yönetecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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