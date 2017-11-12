 Soldado gol attı! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Soldado gol attı!

    Soldado gol attı!

    Sarı-lacivertli ekip, U21 takımını 5-0 mağlup etti. Golleri Aatıf (2), Yiğithan, Soldado ve Hasan attı

    FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler dün U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi A takım 5-0 kazandı. Golleri; Aatif (2), Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım ve ligde henüz siftahı olmayan Soldado kaydetti. Milli takımlarda bulunan oyuncular karşılaşmada yer almadı.

    Takıma 2 gün izin
    TEKNİK direktör Aykut Kocaman, maçın ardından oyunculara iki gün izin verdi. Sivasspor maçının hazırlıklarına 14 Kasım Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak çalışmayla devam edilecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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