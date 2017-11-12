Soldado gol attı!

Sarı-lacivertli ekip, U21 takımını 5-0 mağlup etti. Golleri Aatıf (2), Yiğithan, Soldado ve Hasan attı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler dün U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi A takım 5-0 kazandı. Golleri; Aatif (2), Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım ve ligde henüz siftahı olmayan Soldado kaydetti. Milli takımlarda bulunan oyuncular karşılaşmada yer almadı.



Takıma 2 gün izin

TEKNİK direktör Aykut Kocaman, maçın ardından oyunculara iki gün izin verdi. Sivasspor maçının hazırlıklarına 14 Kasım Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak çalışmayla devam edilecek.