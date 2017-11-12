Skrtel sevinci!

‘Vertigo’ olduğu gerekçesiyle F.Bahçe’de kadroya alınmayan Slovak stoper, milli takımda kaptan olarak sahaya çıktı ve 90 dakika oynadı

FENERBAHÇE'DE 'vertigo' olduğu gerekçesiyle son dönemde kadroya alınmayan Martin Skrtel, Slovakya'nın Ukrayna'ya deplasmanda 2-1 yenildiği hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. İlk 11'de sahaya çıkan sarı-lacivertli stoperin böylece tamamen iyileştiği ortaya çıkmış oldu. Bir süredir stoperde Neto ile Neustadter ikilisini tercih eden Aykut Kocaman'ın, Neto'nun cezası nedeniyle Skrtel'i Sivasspor karşılaşması için değerlendirmeye alması bekleniyor. Skrtel, en son 29 Eylül'deki Akhisarspor maçında forma giymiş ve çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.