Ne iyi ne kötü
Globo Esporte, “Brezilya teknik direktörü Tite, 27 yaşındaki oyuncunun her maçta yerinin garanti olduğunu gösterdi” yorumunu yaptı; arkasından da eleştiriyi patlattı: “Giuliano çok az kötü oynuyor ama çok az maça da direkt tesir ediyor
FENERBAHÇE'de de aynı
Fakat yorumun can alıcı noktasında Fenerbahçeli yıldıza yapılan bir eleştiri yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncunun, maçlarda çok az kötü oynadığı ama aynı zamanda çok az karşılaşmada skora etki edebildiği kaydedildi. Ve bu durumun Giuliano'nun milli takımdaki geleceğini tehlikeye atabileceği vurgulandı. Tecrübeli orta saha, benzer yorumları Fenerbahçe'deki performansıyla da alıyor. Sambacı, Alanya ve Beşiktaş maçlarında attığı gollerin ardından 1-0 kaybedilen Akhisar sınavı sonrası eleştirilmişti.
Mini yorum: "Forvet arkası oynamalı" (LEVENT TÜZEMEN)
Alex de Souza'yı yaşamış Fenerbahçelileri Giuliano kesmez... Ancak Türkiye'de bu kadar çok Brezilyalı oyuncu varken Brezilya Milli Takımı'na Giuliano'nun çağırılması da bana çok şaşırtıcı geldi! Giuliano elbette boş bir oyuncu değil. Oyun zekası üst düzeyde olan bir futbolcu. Fenerbahçe'de kanatta oynatılmasını doğru bulmuyorum. Forvet arkasında oynatılırsa daha etkili olacağını düşünüyorum. Mathieu Valbuena topla çok buluştuğu için Giuliano hiçbir iş yapmamış gibi görünüyor. Teknik diretör Aykut Kocaman, kendi aldırdığı Giuliano'ya "Gel oyunu yönet" demeli...
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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