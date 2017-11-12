Ne iyi ne kötü

Globo Esporte, “Brezilya teknik direktörü Tite, 27 yaşındaki oyuncunun her maçta yerinin garanti olduğunu gösterdi” yorumunu yaptı; arkasından da eleştiriyi patlattı: “Giuliano çok az kötü oynuyor ama çok az maça da direkt tesir ediyor

FENERBAHÇE'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano için ülkesi Brezilya'da değerlendirme yazısı yazıldı. Globo Esporte gazetesi, Japonya ile oynanan hazırlık maçında 80 dakika oyunda kalan 27 yaşındaki futbolcunun performansını orta halli olarak yorumladı. Giuliano'nun Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin değişmezi olduğunun belirtildiği yazıda, "Tite o bölge için Fred ve Arthur gibi isimleri çağırsa da hiçbirine süre vermeyerek Giuliano'nun yerinin garanti olduğu sinyalini verdi. Giuliano'ya rakip olabilecek Hernanes ise daha çok Renato Augusto'nun yedeği olarak düşünülüyor" ifadesi kullanıldı.



FENERBAHÇE'de de aynı

Fakat yorumun can alıcı noktasında Fenerbahçeli yıldıza yapılan bir eleştiri yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncunun, maçlarda çok az kötü oynadığı ama aynı zamanda çok az karşılaşmada skora etki edebildiği kaydedildi. Ve bu durumun Giuliano'nun milli takımdaki geleceğini tehlikeye atabileceği vurgulandı. Tecrübeli orta saha, benzer yorumları Fenerbahçe'deki performansıyla da alıyor. Sambacı, Alanya ve Beşiktaş maçlarında attığı gollerin ardından 1-0 kaybedilen Akhisar sınavı sonrası eleştirilmişti.



Mini yorum: "Forvet arkası oynamalı" (LEVENT TÜZEMEN)

Alex de Souza'yı yaşamış Fenerbahçelileri Giuliano kesmez... Ancak Türkiye'de bu kadar çok Brezilyalı oyuncu varken Brezilya Milli Takımı'na Giuliano'nun çağırılması da bana çok şaşırtıcı geldi! Giuliano elbette boş bir oyuncu değil. Oyun zekası üst düzeyde olan bir futbolcu. Fenerbahçe'de kanatta oynatılmasını doğru bulmuyorum. Forvet arkasında oynatılırsa daha etkili olacağını düşünüyorum. Mathieu Valbuena topla çok buluştuğu için Giuliano hiçbir iş yapmamış gibi görünüyor. Teknik diretör Aykut Kocaman, kendi aldırdığı Giuliano'ya "Gel oyunu yönet" demeli...