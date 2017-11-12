 Kocaman'dan yeni sistem – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Kocaman'dan yeni sistem

    Kocaman'dan yeni sistem

    Aykut Kocaman, Sivas maçında takımını 4-3- 1-2 sistemiyle sahaya sürecek. Janssen ve Soldado forvette. Giuliano ise 10 numara

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, önümüzdeki hafta Sivasspor ile oynanacak maçta takımını sahaya farklı bir kurguyla çıkartacak. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Valbuena'nın yokluğunda takımını 4-3-2-1 sistemi ile sahaya sürecek. Bu sistemde Janssen ile Soldado çift forvet olarak sahada yer alacak.

    ?Giuliano 10 numaraya geçiyor
    JANSSEN ile Soldado'nun hemen arkasında Giuliano 10 numara olarak görev yapacak. 4-3-1-2 sisteminde Brezilyalı futbolcu gerçek mevkilerinden birinde forma giyme şansını elde edecek.

    Daha ofansif bir sistem
    ORTA üçlüde ise Mehmet Ekici, Josef de Souza ve Ozan Tufan görev yapacak. Bu sistem daha önceki sisteme göre daha ofansif. Ancak savunmadaki beklere daha fazla yük bindiren bir sistem.

    Kocaman Soldado'yu hazırlıyor
    Aykut Kocaman, uzun süredir ilk 11'de görev vermediği Soldado'yu Sivas maçına özel olarak hazırlıyor. İspanyol forvet oyuncusunun da çok istekli oluşu teknik direktör Aykut Kocaman'ın işini kolaylaştırıyor.

    SABAH
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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