Kocaman'dan yeni sistem
Aykut Kocaman, Sivas maçında takımını 4-3- 1-2 sistemiyle sahaya sürecek. Janssen ve Soldado forvette. Giuliano ise 10 numara
?Giuliano 10 numaraya geçiyor
JANSSEN ile Soldado'nun hemen arkasında Giuliano 10 numara olarak görev yapacak. 4-3-1-2 sisteminde Brezilyalı futbolcu gerçek mevkilerinden birinde forma giyme şansını elde edecek.
Daha ofansif bir sistem
ORTA üçlüde ise Mehmet Ekici, Josef de Souza ve Ozan Tufan görev yapacak. Bu sistem daha önceki sisteme göre daha ofansif. Ancak savunmadaki beklere daha fazla yük bindiren bir sistem.
Kocaman Soldado'yu hazırlıyor
Aykut Kocaman, uzun süredir ilk 11'de görev vermediği Soldado'yu Sivas maçına özel olarak hazırlıyor. İspanyol forvet oyuncusunun da çok istekli oluşu teknik direktör Aykut Kocaman'ın işini kolaylaştırıyor.
SABAH
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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