 Hazır ol Robin – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Hazır ol Robin

    Hazır ol Robin
    Sarı-lacivertli takımda forvette yer alan isimlerin bekleneni verememesi Robin van Persie'yi tekrar ön plana çıkardı. Hollandalı yıldız ile bir görüşme yapan Aykut Kocaman'ın sakatlığının son durumu ile ilgili bilgi aldığı ve bir an önce hazır hale gelmesini istediği belirtildi. Robin'in Sivas maçının kadrosuna alınabileceği iddia edildi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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