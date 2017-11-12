‘En iyi dönemim’

UKRAYNA maçının ardından Slovak basınına konuşan Skrtel, 'Milli Takım'ı bırakacak mısın?' sorusuna, "Büyük bir takımı temsil etmek her futbolcunun hayalidir. Bitirmek çok zor çünkü kariyerimin en iyi dönemini geçirdiğimi düşünüyorum" yanıtını vererek Aykut Kocaman'a mesaj gönderdi. Tecrübeli savunmacı, formu ve sağlığı izin verdiği müddetçe oynamaya devam etmek istediğini kaydederken, milli takımı bırakan Durica'yı ise özleyeceğini söyledi.