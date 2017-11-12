‘Batur abi’ uğurlandı

Baturalp için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde de tören düzenlendi.

GEÇTİĞİMİZ günlerde vefat eden basketbol duayeni Mehmet Baturalp (81), Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Spor camiasında 'Batur abi' olarak bilinen Fenerbahçe ve Türk basketbolunun unutulmaz isminin Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlar Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı ve yöneticiler de katıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Erman Kunter, Oktay Mahmuti, Aydın Örs, Harun Erdenay ve Murat Didin ve Ural Aküzüm de cenaze töreninde yer aldılar.