 Yıldırım el koydu – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım el koydu

    Yıldırım el koydu

    Fenerbahçe başkanı, milli takımdan aflarını isteyen Melih, Sinan ve Barış için devreye girdi. Obra, üç isme milli takım izni verecek

    Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, milli takımın eleme maçlarında oynamayacaklarını açıklamışlardı. 5 oyuncu gerekçe olarak da takımlarının Avrupa Ligi maçlarının milli takım maçlarıyla çakışmasını göstermişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Yıldırım'ın coach Zeljko Obradovic'le görüşerek Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek'e milli takım izni vermesini istediği, Sırp koçun bu duruma sıcak bakmamasına rağmen Yıldırım'ın ricasını kırmayacağı öğrenildi. Üç oyuncunun bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

    Milli takım için geri adım
    Avrupa'da birçok takım, takvimin çakışması nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermiyor. Bu durum büyük tartışmalara yol açıyor. Fenerbahçe ise geri adım atmaya hazırlanıyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım el koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.