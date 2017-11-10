 Potada Rakip Brose Bamberg – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Potada Rakip Brose Bamberg

    Potada Rakip Brose Bamberg
    F.BAHÇE Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. F.Bahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 3 maçı kazanıp 1'ini kaybetti.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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