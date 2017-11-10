 Durmak yok! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Durmak yok!

    Durmak yok!
    F.BAHÇE, Sivas maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Aykut Kocaman yönetiminde milli oyuncularından yoksun idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Sonrasında sahada top kapma ve pas çalışması gerçekleşti. Çift kale ile süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Valbuena, İsla ve Fernandao'nun tedavilerine ise devam edildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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