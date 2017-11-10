 Bozkaya’ya 3 maç ceza – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Bozkaya’ya 3 maç ceza

    Bozkaya’ya 3 maç ceza
    PFDK, Osmanlı-Fenerbahçe U21 takımları arasındaki maçta "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle F.Bahçe antrenörü Gökhan Bozkaya'ya 3 maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Kaleci antrenörü Alkan Birlik ise "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maçla cezalandırdı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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